Юрій Шевчук скасував виступ на великому рок-фестивалі з-за смерті мами

Мати лідера ДДТ Юрія Шевчука Фанія Акрамовна померла в ніч з 8 на 9 серпня на 95-му році життя.

Вона була художницею, викладала на художньо-графічному факультеті Башкирського педагогічного університету. Пізніше сам музикант навчався у цьому вузі майстерності художника. Батько музикант Юліан Сосфенович помер шість років тому.

Юрій Шевчук вже вилетів в рідну Уфу на похорон, які відбулися 10 серпня. З-за цього він скасував виступ ДДТ на фестивалі «Джао Дача», що проходить під Переславлем-Залеському з 9 по 11 серпня.

ДДТ повинні були закривати фестиваль, вийшовши на сцену в 17.40. «Організатори фестивалю: «Льотчик. Дача. Літо» повідомляють про скасування виступу гурту ДДТ – в зв’язку зі смертю матері Юрія Шевчука Фании Акрамовны Гареевой-Шевчук, – йдеться в повідомленні прес-служби фестивалю, що надійшов у редакцію KM.RU. – Оргкомітет фестивалю приносить щирі співчуття Юрію Шевчуку, рідним і близьким Фании Акрамовны. Про зміну програми фестивалю на 11 серпня буде оголошено додатково».