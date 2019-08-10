Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, охочих чесних виборів

На проспекті Сахарова вдень 10 серпня пройшла узгоджена акція за вільні вибори.

За даними «Білого лічильника», на неї прийшли 49,9 тисячі осіб — в два рази більше, ніж на попередній узгоджений мітинг на Сахарова три тижні тому, повідомляє «Медуза».

При цьому поліція нарахувала 20 тисяч учасників. На акції, незважаючи на застереження мерії Москви, виступили російські репери Face, IC3PEAK і «Кровосток». Мітинг завершився без великих пригод — по його закінченні багато учасники вирушили гуляти по центру Москви, де почалися масові затримання, фото яких публікують користувачі соцмереж.

Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter

Мітинг на проспекті Сахарова. Фото: mudakoff/Twitter

Мітинг на проспекті Сахарова закінчився. А ось що зараз відбувається на Мясницькій pic.twitter.com/xRpPIczDla

— RTVI (@RTVi) August 10, 2019

Пізніше в столиці Росії почалася акція «Повернемо собі право на вибори» на тому ж проспекті Сахарова, на який, за даними видання, прийшли майже 50 тисяч осіб.

Мітинг на проспекті Сахарова. Фото: Bogomil Rajnov/Twitter

Росгвардия увірвалася в готель, де зникли протестуючі pic.twitter.com/Uz0mfp2odu

— Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019

Коли учасники пішли в центр в бік метро «Китай-місто», почалися затримання.

Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter

Станом на 18:40, протестувальників з усіх боків оточили Омонівці, які не пропускають нікого в бік від площі.

Протестувальників відтісняють на Маросейку

Олександра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/8pLB3uSUiQ

— Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

Станом на 18:20 «ОВС-Інфо» оцінювало кількість затриманих в 23 людини.

За даними «Дощу» станом на 18:40 затримано 70 осіб.

Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter

За даними «ОВС-Інфо» на 19:10, у Москві на акції за чесні вибори затримані 106 осіб.