Ломаченко перед боєм в Лондоні приїхав в Київ підтримати Митрофанова

На вечорі боксу VIP Boxing Party, який проходить в суботу, 10 серпня, в столичному «Caribbean Club», зібрався справжній спортивний бомонд.

Серед гостей заходу, головним боєм якого стане поєдинок непереможного українця Дмитра Митрофанова (5 перемог, 3 з них — нокаутом, 1 нічия) і досвідченого поляка Рафала Яцкевича (50 перемог, 22 з них — нокаутом, 22 поразки, 2 нічиї), такі відомі у світі боксу особи, як В’ячеслав Сенченко, Сергій Дзіндзірук, Віктор Постол, Олександр Зайда, Владислав Сіренко.

Також серед уважних глядачів і Василь Ломаченко, який перед своїм об’єднавчим боєм 31 серпня в Лондоні з британцем Люком Кемпбеллом приїхав до Києва разом з отцем Анатолієм Миколайовичем і не упустив можливості підтримати товариша у відповідальному поєдинку.