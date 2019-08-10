У Херсоні прокуроршу, що попалася на хабарі у 35 тис. грн., відпустили під домашній арешт

8 серпня в Херсонському міськсуді з участю прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбулося судове засідання по справі колишньої прокурорши Каховської місцевої прокуратури «викритої на одержання 35 тис. грн. неправомірної вигоди».

На сторінці САП повідомляється, що «суд задовольнив клопотання державного обвинувача про обрання щодо обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 днів. Зважаючи на брак часу у зв’язку з зайнятістю суддів в інших судових процесах, було оголошено перерву в засіданні до 4 жовтня».