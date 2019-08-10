Вибух під Архангельськом стався через випробування ракети, визнала РФ

“Росатом” визнав, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області стався через випробування ракети

Про це повідомляє Еспресо TV з посиланням на “Росатом”.

Зазначається, що в результаті події на військовому полігоні в Архангельській області під час випробування рідинної реактивної рухової установки загинули п’ять співробітників Держкорпорації “Росатом”, ще троє отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості.

“Випробування ракети проходили на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією. Після вибуху кілька співробітників були відкинуті в море, але була надія знайти їх живими. Пошуки тривали доти, поки залишалася надія знайти живих. Тільки після цього було заявлено про загибель п’яти співробітників “Росатома”, які займалися роботами, пов’язаними з радіоізотопним джерелом живлення, яке знаходилося у складі ракети”, – йдеться у заяві “Росатому”.

10 серпня стало відомо, що аварія на військовому полігоні в Архангельській області у четвер, 8 серпня 2019 року, при якій загинули співробітники “Росатому” й Міноборони РФ, могла статися внаслідок вибуху ракетного двигуна з використанням ядерного палива.

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