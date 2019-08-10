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На Донбасі загинув нацгвардієць: що відомо

10.08.2019

З початку доби суботи, 10 серпня, на Донбасі загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил в Facebook.

“Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України”, – йдеться в повідомленні.

Як уточнюють військові, протягом доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських військовослужбовців з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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