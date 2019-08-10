В Україні з початку року потонули понад 850 людей: рятувальники зробили невтішні прогнози

Число жертв стрімко росте на водоймах України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в п’ятницю, 9 серпня.

Відзначається, що з початку 2019 року потонули понад 850 осіб. Більше того, близько 30 громадян України загинули на водоймах країни менше ніж за два тижні.

У ДСНС попередили, що ці показники можуть тільки зрости на вихідних. Справа в тому, що переважно тепла погода в Україні «підштовхує» людей масово йти на пляжі.

Рятувальники закликають людей не ходити у воду в стані алкогольного сп’яніння. Більш того, не радять наближатися до суден, човнів і катерів. Також в ДСНС підкреслили, що температура води повинна бути не нижче 17 градусів, а оптимальним часом перебування у воді є 20 хвилин.