Експерти в США пов’язують вибух на військовому полігоні в РФ з випробуванням нових ракет, — Reuters

Чиновник адміністрації Трампа згадав Чорнобильську катастрофу, коментуючи Reuters інцидент на військовому полігоні в Росії.

Про це пише Голос Америки.

«Це нагадує нам ряд подій під час Чорнобиля, які ставлять питання про те, Кремль надає пріоритетне значення добробуту росіян над змістом влади і контролю над корупційними потоками», — сказав чиновник новинному агентству.

Американські спостерігачі зв’язали вибух з витоком радіації з тестуванням ядерної ракети, розробку якої просуває Путін, повідомляє Reuters. Російська сторона заявляє, що радіаційний фон залишається на нормальному рівні, а місцева влада російського міста Северодвинск заявила про зафіксованому короткострокове підвищення радіації.

Двоє американських експертів в інтерв’ю Reuters заявили, що вибух власне реактивної установки не призвів до витоку радіації, однак, припустили, що могли відбуватися випробування ядерних ракет.

Під час свого звернення до російського парламенту в березні 2018 року Путін говорив про розробку нової стратегічної зброї.