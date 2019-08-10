Замість параду: у Зеленського показали програму на День Незалежності

Офіс президента України Володимира Зеленського розкрив святкову програму на 28-ю річницю Дня Незалежності.

Як передає прес-служба глави держави, святкування пройде в абсолютно новому форматі. «Головний акцент урочистостей – діти як майбутнє країни», – сказано в повідомленні.

В 9:30 на місці загибелі Героїв Небесної сотні буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання – прозвучать сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста країни. Це буде символізувати сто ударів серця кожного з героїв, полеглих Небесної сотні.

У цьому заході крім Зеленського та його сім’ї візьмуть участь рідні та близькі загиблих захисників України, ветерани АТО і діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Небесної сотні і пов’яжуть навколо синьо-жовті стрічки.

Під звук дзвонів на площі Незалежності буде піднято національний прапор. Військовий хор виконає гімн України а капела.

Також на Майдані відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні в сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.

Близько 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах.

Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього в 11:00 розпочнеться марш захисників України за участю ветеранів.