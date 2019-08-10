«Канал «Росія» – ганьба Росії»: на акції протесту в Москві освистали кремлівського пропагандиста

У Москві на акції протесту з-за відмови в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму протестувальники освистали журналіста пропагандистського кремлівського телеканалу «Росія-1».

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі «Дощ» . Кореспондент заявив на камеру, що в мітингу взяло участь 20 тисяч осіб, спеціально занизивши реальні цифри.

Після цього учасники акції протесту оточили його і почали скандувати «Ганьба!» і «Канал «Росія» – ганьба Росії», заважаючи пропагандистові записувати сюжет.

Журналіст «Росії 1» теж прийшов висвітлювати мітинг. Присутні зустріли його криками «Ганьба!»

Відео: Василь Полонський / Дощ pic.twitter.com/aGU9jlfL3s

— Телеканал Дощ (@tvrain) August 10, 2019