Синоптики повідомили, якої погоди чекати українцям в кінці тижня

Синоптики обіцяють 11 серпня в Україні температуру +30 і вище, а також дощі з грозами на заході і півночі.

Прогноз опублікований на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

У неділю на всій території України буде досить жарко. У всіх центральних, південних та східних областях прогнозується сонячна погода, хоча можливі і невеликі хмари.

А ось на півночі і заході країни вдень і вночі пройдуть дощі. Опади будуть помірними, з грозами.

У середньому повітря вдень прогріється до +24…+29 градусів. Вище +30 стовпчики термометрів піднімуться в Херсонській, Миколаївській та Чернівецькій областях. Вночі температура опуститься до +13…+16. Найхолодніше вночі буде в Сумах: +11…+13.

Київ у неділю накриють грозові дощі. Вдень температура складе +23…+25 градусів. вночі – +15…+17.