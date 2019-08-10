«Швидка» перетворилася на купу металу: у Дніпрі сталося жахливе ДТП з постраждалими

Ввечері 10 серпня близько 19:00 в Дніпрі стокнулись машина швидкої допомоги і вантажівка. В аварії постраждали п’ятеро людей.
За попередньою інформацією, зіткнення сталося через водія вантажного автомобіля. Він не пропустив «швидку», яка з включеною сиреною мчала в лікарню. Про це OBOZREVATELсообщили в Патрульній поліції Дніпропетровської області.
ДТП сталося на перехресті вулиць Образцова і Байкальської. Водій вантажівки їхав на зелене світло, а «швидка» – на червоний.
В результаті сильного удару машину швидкої допомоги перевернуло і відкинуло на узбіччя.
В авто, яке перетворилася на купу металу, знаходилися п’ять осіб. Всі вони госпіталізовані в Дніпровську міську лікарню №6 з травмами різного ступеня тяжкості.
На місці події було ускладнено рух. Правоохоронні органи почали встановлювати деталі аварії.
ДТП спровокував водій вантажівки
Інформатор
В швидкої пацієнт перебував у стані криическом
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У Дніпрі відбулося ДТП
Інформатор
Автомобіль поспішав до лікарні
Інформатор
Машина перекинулася
Фото очевидців
Вантажівка не поступився дорогою
Фото очевидців