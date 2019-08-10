«Швидка» перетворилася на купу металу: у Дніпрі сталося жахливе ДТП з постраждалими

Ввечері 10 серпня близько 19:00 в Дніпрі стокнулись машина швидкої допомоги і вантажівка. В аварії постраждали п’ятеро людей.

За попередньою інформацією, зіткнення сталося через водія вантажного автомобіля. Він не пропустив «швидку», яка з включеною сиреною мчала в лікарню. Про це OBOZREVATELсообщили в Патрульній поліції Дніпропетровської області.

ДТП сталося на перехресті вулиць Образцова і Байкальської. Водій вантажівки їхав на зелене світло, а «швидка» – на червоний.

В результаті сильного удару машину швидкої допомоги перевернуло і відкинуло на узбіччя.

В авто, яке перетворилася на купу металу, знаходилися п’ять осіб. Всі вони госпіталізовані в Дніпровську міську лікарню №6 з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці події було ускладнено рух. Правоохоронні органи почали встановлювати деталі аварії.

ДТП спровокував водій вантажівки

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В швидкої пацієнт перебував у стані криическом

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У Дніпрі відбулося ДТП

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Автомобіль поспішав до лікарні

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Машина перекинулася

Фото очевидців

Вантажівка не поступився дорогою

Фото очевидців