Яніна Соколова шокувала зізнанням, що було після її зустрічі з Медведчуком

Відома українська телеведуча та журналіста, автор програм «Рандеву» ї «Вечір з Яніною Соколовою» відверто розповіла, що їй довелося пережити після зустрічі з Віктором Медведчуком.

Своїми зізнаннями знаменитість поділилась в інтерв’ю сайту 24 каналу. Так, відповідаючи на питання, чи був Медведчук небезпечним особисто для неї, або можливо він, після ефіру вів певні розмови, натяки, дзвінки, Яніна зазначила, що вона звернулась до поліції.

«Були не натяки… Вони на своїх сторінках у соцмережах намагалися якимось чином мене «підчепити». А потім стався один випадок, який підштовхнув мене зателефонувати представникам Нацполіції, після чого мені запропонували охорону. Наш глядач почув розмову в одному із 5-зіркових готелів у центрі Києва. Двоє осіб обговорювали мою політику проти Медведчука, яку я веду годину від годині, зокрема – мою зустріч із ним на його каналі NEWSONE, куди я прийшла, поставила йому запитання і пішла. Вони обговорювали це під грифом фрази «Треба щось з цієї Яніною робити». Від тоді ми зрозуміли, що навіть всередині країни (один із них був майбутнім парламентарем, а інший – наближений до політичних сил проросійського штибу) можуть бути небезпечні люди. Здається, це найбільший бич нашого часу – не росіяни, а ті, що відбувається всередині країни», — зізналась Соколова.