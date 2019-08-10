У Москві після мітингу затримали 136 осіб

Поліція Москви затримала більше ста чоловік на неузгодженої акції опозиції в центрі Москви.

Про це повідомили ГУ МВС Москви, передає «Інтерфакс».

«За різні правопорушення під час неузгодженої акції в центрі Москви затримано 136 осіб», — йдеться в повідомленні від правоохоронців.

Після завершення узгодженої акції на проспекті Сахарова частина мітингувальників рушила до Мясницькій вулиці і Чистопрудному бульвару, де поліція почала затримувати найбільш активних учасників ходи. Окремі групи мітингувальників перемістилися до Старої площі, де також відбулися затримання.

10 серпня в Москві пройшов третій мітинг опозиції проти ментовського свавілля». Влади погодили його на площі Сахарова, подалі від центру російської столиці.

Сам протест почався з відмови ЦВК реєструвати на виборах у Мосміськдуму ліберальних кандидатів — зібрані ними підписи визнали неперевірені.

Протестувальники кажуть, що влада боїться їх перемоги і тому не пускає на вибори. Їх опоненти висувають версію, що підписи підробили навмисно — щоб отримати відмову в реєстрації. І привід розкрутити маховик протестів.