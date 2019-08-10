У Румунії масовий мітинг, вимагають відставки уряду

У Бухаресті на площі перед будівлею уряду Румунії починається мітинг протесту, учасники вимагають відставки уряду під керівництвом Віоріки Денчиле.

Акція проходить у річницю аналогічного антиурядового мітингу, який відбувся 10 серпня 2018, під час якого багато учасники акції отримали травми внаслідок дій силовиків.

За попередніми даними, участь у цьогорічному мітингу беруть близько 4 тисяч чоловік.

Демонстрації з нагоди річниці розгону силовиками масового антикорупційного протесту пройшли також в інших містах.

За різними даними, в центрі Бухареста зібралося близько 20 тисяч осіб, акції пройшли у Брашові, Клужі, Констанці, Яссах та інших містах під гаслами «Ми не забули, що ви робили минулого літа» і «Ми стежимо за вами».

Учасники акції протесту також вшанували пам’ять двох дівчаток, загиблих від рук маніяка в місті Каракал. Протестувальники висловили обурення непрофесіоналізмом представників правоохоронних органів, які несвоєчасно відреагували на отриманий службою порятунку сигнал тривоги для подальшого проведення операції з порятунку дітей.