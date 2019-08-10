Ще одне ліки потрапили під заборону в Україні

Державна служба ліків та контролю наркотиків заборонила продаж ще одного препарату. На цей раз під заборону в Україні потрапило ліки для лікування цукрового діабету. Тепер поза законом опинилася ціла серія препаратів «Метформін».

Контролююча служба заборонила використовувати в цілях лікування таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 500, 850 і 1000 міліграм.

Причиною для заборони стало те, що сертифікат відповідності виробництва лікарських засобів вимогам припинив дію. Сам препарат призначений для лікування цукрового діабету ІІ типу (інсуліннезалежний) при неефективності дієтотерапії, особливо у хворих, які страждають ожирінням.

Його також призначали для зниження ускладнень діабету у дорослих пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і надлишковою масою тіла, які застосовували «Метформін» як препарат першої лінії після неефективної дієтотерапії.