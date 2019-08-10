Bloomberg назвав найбагатші родини у світі

Bloomberg представив свій щорічний рейтинг найбагатших сімей світу.

Як і в минулому році, його очолила сім’я Уолтон, вони контролюють мережу магазинів Walmart. Стан сім’ї агентство оцінює в $190,5 млрд. Сімейна холдингова компанія Walton Enterprises володіє 50% акцій мережі супермаркетів.

Як підрахували експерти Bloomberg, за минулий рік сім’я заробляла $70 тис. на хвилину. В цілому за минулий рік статки сім’ї Уолтон зросла на $39 млрд.

Другу сходинку в рейтингу зайняли спадкоємці Френка Марса, засновника кондитерської компанії Mars. Стан сім’ї, за даними Bloomberg, за рік зросла на $37 млрд, досягнувши $126,5 млрд.

Третя сходинка дісталася двом синам Фреда Коха, який у 1940 році заснував компанію, яка перетворилася через 40 років в американську корпорацію Koch Industries. Стан Кохов збільшилася за рік на $25 млрд і тепер становить $125 млрд. У торішньому рейтингу Кохі займали другу сходинку.

На четвертій сходинці розташувалася правляча сімейна династія Саудівської Аравії Аль-Сауд. Bloomberg оцінює стан членів королівської сім’ї в $100 млрд. При цьому агентство зазначає, що стан всієї родини, яка, імовірно, налічує 15 тис. членів, найімовірніше, набагато більше.

До п’ятірки лідерів також увійшли брати Ален і Жерар Вертхаймеры – онуки засновника Будинку моди Chanel П’єра Вертхаймера. Брати володіють парфумерним будинком Chanel. Їх стан за рік також зросла і тепер становить $57,6 млрд.

У десятку найбагатших сімей також увійшли сім’я Дюма, якій належить Будинок моди Hermes ($53,1 млрд), три бельгійські династії (ван Дамм, де Мевіус і де Шпельберх), контролюючі пивоварну компанію у світі Anheuser-Busch InBev ($52,9 млрд), німецькі династії Берінгер і фон Баумбах, контролюючі фармацевтичну компанію Boehringer Ingelheim ($51,9 млрд), сини індійського бізнесмена Дхирубхая Амбані, які зараз контролюють нафтопереробний комплекс Reliance Industries ($50,4 млрд), а також американські династії Каргілл і Макміллан, контролюючі Cargill Inc ($42,9 млрд).