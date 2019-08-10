Омелян: Вважаю, що я повинен залишатися в політиці

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що має намір залишатися в «позапарламентської опозиції».

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян має намір залишитися в політиці. Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо НВ» 9 серпня.

«Для себе вважаю, що я повинен залишатися в політиці. Я спробую це зробити з точки зору позапарламентської опозиції. Наскільки я буду успішним – я експериментую, я не знаю… Самостійний політичний проект – дуже дорога затія. Коли я подивився на реальну вартість парламентських і президентських перегонів, я зрозумів, що це точно не в цій мого життя… Тому ми зараз шукаємо якусь команду однодумців. Якщо нам вдасться навколо себе зібрати цю групу, будемо намагатися пропонувати якісь речі», – сказав він.

Омелян працює міністром інфраструктури з квітня 2016 року.