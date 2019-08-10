«Країна горить через брехню влади»: комік з РФ виступив із розгромною промовою на мітингу в Москві

Російський шоумен, комік і стендапер Данила Поперечний публічно виступив з дошкульною промовою на масовому мітингу в Москві.

Він розніс влади за утиск і переслідування інакомислячих і звинуватив можновладців у брехні і залякування мирних громадян, які намагаються законно відстоювати свої права. Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі «Ехо Москви».

«У влади люди, які так багато і довго крадуть, що ми ніби до цього звикли і ніби вже все одно. Через брехню влади буквально горить наша країна, а кримінальні справи шиються чесним людям, які намагаються щось змінити прямо зараз», — звернувся він до присутніх.

Комік заявив, що влада намагається залякати демонстрантів і для цього задіяли всілякі способи впливу на людей.

«Колись я сподівався, що справедливість якось сама собою встановиться в цій країні. Знаєте, зараз вони намагаються нас залякати. Вони «шиють» кримінальні справи, привозять ОМОН, закуповує водомети і показують в новинах картинки, як ламають ноги людям, які просто вийшли на пробіжки», — перерахував він «популярні» методи впливу на натовп.

Також Поперечний зазначив, що російські влади погрожують знайти і покарати всіх, хто взяв участь у мирному ході і не побоявся відкрито заявити про свій вибір.

«Скажіть, ми боїмося їх? Ми правда боїмося людей, які на зустріч з мирними і беззбройними громадянами вийшли в касках і броні? Ми правда боїмося депутатів, які у відповідь на мирну ходу загрожують силовиками і погрозами кримінального переслідування. Ви просто вдумайтесь: вони намагаються налякати нас тим, що встановлюють камери, що розпізнають обличчя у мітингу? Ми приховуємо свої обличчя? Ми тут стоїмо без масок, без зброї», — нагадав шоумен.

Комік нагадав, що за участь у мітингу представники влади погрожують учасникам звільненням з роботи і відрахуванням з університету, дістається навіть тим, хто просто кинув пластиковий стаканчик.

«Ми не екстремісти і не злочинці. Досить брехати нам, що ми і є лиходії! Росія – це наш дім. Досить брехати нам!» — закінчив під оплески натовпу він свою промову.

Крім Поперечного, на масових акціях протесту висловилися й інші російські зірки: журналіст та блогер Юрій Дудь, репери Oxxxymiron, Fаce, відомий журналіст Леонід Парфьонов, учасники групи «Кровосток», а також популярна письменниця Людмила Улицька.