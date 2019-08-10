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Венедиктов переконаний, що відкриє “Ехо Москви” в Києві і без дозволу Нацради

11.08.2019

Українська філія радіостанції «Ехо Москви», який хоче створити головний редактор російської радіостанції Олексій Венедиктов, буде говорити тільки на територію Росії, і для цього нібито не вимагається дозвіл Нацради України з питань телебачення і радіомовлення.

Про це він сказав в ефірі «Ехо Москви».

«Я хочу відкрити там (в Україні — ред.) бюро, щоб транслювати український погляд в Росію, сюди, нашим слухачам. Не ми туди, там ми вже є, а ви сюди. Для того, щоб російські слухачі могли отримувати точку зору українських політиків, дипломатів, акторів, лідерів громадської думки та просто громадян…», — сказав Венедиктов.

За його словами, для цього не потрібен дозвіл українського регулятора у сфері теле – і радіомовлення.

«Мені не потрібно ніякого дозволу і ніякої ліцензії для того, щоб транслювати сюди, на Москву і на інші міста слухання, точку зору української сторони», — вважає Венедиктов.

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