Українців чекає неприємний сюрприз з субсидіями: кому не пощастить

Партія «Слуга народу» планує провести верифікацію всіх соціальних виплат. Загальна кількість таких виплат становить понад 700 мільярдів гривень.

Про це розповіла новообраний депутат від партії «Слуга народу» Галина Третьякова.

«Сьогодні розмовляла про верифікації всіх соціальних виплат. Пенсійний фонд — це 400 з гаком від всіх соціальних виплат — а їх там більше 700 млрд. Пенсійний фонд — один з.

Загалом, інвентаризувати і перевіряти треба все. Розмовляла навіть з нашим антикорупційним комітетом, про те, що нам потрібно відпрацьовувати цей механізм», — пояснила вона.

Третьякова розповіла, що вона раніше вже раніше входила у всі робочі групи, які займалися верифікацією соцвиплат. У зв’язку з цим вона знає, що Міністерство фінансів України три роки тому мав намір створити відділ, який би займався верифікацією.

«Після цього у них там не вийшла ця робота, з різних причин, в тому числі тому, що були порушені функції, які на законодавчому рівні не визначено, — а значить там було помічено порушення.

Мінфін відпрацював закон «Про верифікації» (законопроект — Ред.), він був розміщений на сайті Мінфіну, але навіть не був внесений Кабінетом міністрів у Верховну Раду», — повідомила депутат.

Також вона додала, що процедура верифікації необхідна.