Голова митної служби Нефьодов одружився за послугою “Шлюб за добу”(фото)

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов скористався послугою “Шлюб за добу”.

Про одруження чиновник написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Протестували з Яною Калмиковою послугу Міністерства юстиції “Шлюб за добу”. Нормально вийшло, найскладніше, звичайно, умовити наречену”, – написав Нефьодов.

Він також зізнався, що купив обручку за годину до церемонії.

Нагадаємо, 5 липня Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова керівником Державної митної служби. До приходу у відомство він був співкерівником-партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital.

Фото: Максим Нефьодов

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