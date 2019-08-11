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Депутат, терорист, тепер модель: Савченко влаштувала фотосесію на морі(фото)

11.08.2019

Скандальна нардеп Верховної Ради 8 скликання Надія Савченко приголомшила українців незвичайною фотосесією на березі Балтійського моря. Фотографії з відпочинку вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На знімках ексдепутат позує в довгій смарагдовій сукні з глибоким розрізом до стегна. В кадрі Савченко ходить босоніж по набережній.

“Балтійське море влітку нагадує Чорне море взимку”, – підписала фото вона.

Варто відзначити, що в коментарях користувачі соцмережі висловили здивування через “перевтілення” Савченко: “Еротична фотосесія”, “Здивувала, Надіє! Фотографії чудові!”.

Нагадаємо, що на виборах за Надію Савченко свої голоси віддало всього 8 виборців.

 

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