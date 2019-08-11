Стало відомо, що Київ забруднює водойми сильніше за заводи

ПРАТ «АК «Київводоканал» стало головним забруднювачем українських водойм у 2018 році. ТОП-100 забруднювачів склало Держводагентство.

Так, «Київводоканал» скинуло більше брудних стічних вод за заводи «Азовсталь» і «Днiпровський меткомбінат»: 283,3 мільйона кубометрів стоків, з яких 18,4 – не очищені, а 264,9 – очищені недостатньо. Найменше забруднень у рейтингу принесло КП «Чортківське ВУВКГ» у Тернопільській області.

В цілому найбільших комунальних підприємств-забруднювачів у переліку нарахували 74, натомість промислових – 18. Перелік сформували на основі звітів про використання вод впродовж року.

В Україні нараховується 539 компаній, які викинули 952 мільйони кубометрів шкідливих стоків у 2018 році. 918 мільйонів кубометрів бруду скинули підприємства рейтингу.

У Держводагентстві зазначають, що результати звітів передадуть Держекоінспекції та Міністерству природи.