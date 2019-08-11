«Маленька і дивна»: чим запам’яталася, як зараз живе модель 90-х Девон Аокі

Девон Аокі

Сьогодні, 10 серпня, святкує свій день народження одна з найяскравіших моделей кінця 90-х — початку 2000-х Девон Аокі. Їй виповнюється 37 років. Втім, Девон прославилася не лише як героїня подіуму, але і зарекомендувала себе як актриса, встигнувши знятися в кількох відомих фільмах, а також відеокліпах. Нещодавно Девон була включена в черговий випуск журналу Harper’s Bazaar Icons. SPLETNIK.RU пропонує пригадати яскраві моменти її кар’єри, а також дізнатися, чим модель займається зараз.

Девон Аокі народилася в Нью-Йорку в родині власника ресторану (а в минулому олімпійського борця) японця Роккі Аокі і ювелірного дизайнера Памели Хильбургер, чиї предки були німцями й англійцями. Таке змішання національностей подарувало Девон досить ефектну і запам’ятовується зовнішність, яка багато в чому і забезпечила їй успіх в модельному бізнесі, адже зростання дівчини був далеко не подіумний — всього 165 сантиметрів.

Девон Аокі з бабусею, сестрою Відлуння і братом Стівом

Батьки Девон Аокі

У дитинстві сім’я Аокі багато переїжджала, встигнувши пожити і в сонячному Малібу, і на туманному Лондоні. У Девон вісім братів і сестер, в тому числі і відомий діджей Стів Аокі — він їй доводиться зведеним братом.

Стів і Девон Аокі

Треба зазначити, що кар’єра Девон розвивалася стрімко і почалася дуже рано, при цьому юна модель минула період оббивання порогів кастингів, який доводиться пройти багатьом дівчатам, і відразу опинилася в зірковому оточенні.

Так, після того, як на концерті групи Rancid її помітив скаут, шукав нове обличчя для кампанії Calvin Klein, вона підписала контракт з агентством Storm Model Management і завдяки своїй хресній (не феї, але явно жінці зі зв’язками) познайомилася з Кейт Мосс, яка взяла дівчинку (на той момент Девон було 14 років) під свою опіку.

Кейт Мосс і Девон Аокі

Можливо, Кейт побачила в ній саму себе, адже типаж у двох моделей явно був однаковий: невисокий зріст, пухкі губи, веснянки та дитяче обличчя з глузливим і бунтарським поглядом. Як і Кейт, Девон особливо обожнювали підлітки. У 1997 році разом з Кейт Девон знялася в кліпі групи Primal Scream.

Втім, з самого початку Аокі демонструвала серйозність і цілеспрямованість, якій позаздрили б багато дорослі. Так, навіть перші пропозиції про модельних зйомках не запаморочили їй голову — до питання Девон підійшла не з наївними мріями, а з холодною головою, і в першу чергу поцікавилася, хто буде приймати участь в зйомках і де вони будуть проходити.

Такий тверезий підхід, здається, виправдав себе. Вже в 16 років Девон стала новим обличчям Versace, потіснивши на цій посаді саму легендарну Наомі Кемпбелл!

Втім, типовим підлітком у цьому віці Аокі навряд чи можна було назвати — навіть в якості домашніх тварин вона тримала не кота або собаку, а двох змій — одну по кличці Снэйк (в перекладі з англійської «змія»), а другу — Кидни (в перекладі з англійської «нирка»).

За свою кар’єру Девон співпрацювала з такими брендами, як Chanel, Yves Saint Laurent і Hugo Boss, Balenciaga, Comme des Garçons, Moschino, Kenzo, Oscar de la Renta, Diane von Furstenberg, Jean Paul Gaultier, Celine, Jeremy Scott і Marc Jacobs.

Пік кар’єри моделі припав на початок нульових — тоді такий типаж як раз був неймовірно популярний і користувався популярністю (варто згадати ще одну зірку тієї епохи Лілі Коул, яку в 2004 році назвали моделлю року).

Девон три сезони поспіль закривала кутюрні покази Chanel, виходячи в образі нареченої під руку з Карлом Лагерфельдом, при цьому знімалася і в кампаніях демократичних вуличних брендів — при своїй екзотичній зовнішності Девон була справжнім хамелеоном, що для моделі, звичайно, один з головних навичок.

Девон Аокі і Карл Лагерфельд

Аокі виразно була в числі тих, хто став міняти правила гри в модельному бізнесі, скромно називаючи свій успіх випадковим. Але, як показала історія, тренд на різноманітність на подіумі з роками тільки зміцнів.

Це був щасливий випадок. Я ніколи не думала, що можу стати моделлю, тому що модель повинна відповідати певним параметрам. Я ніколи не думала, що я можу відповідати цим вимогам. Я дуже маленька і дивно виглядаю.

Я відрізняюся, але я думаю, це добре. Не всі зростом 180 сантиметрів і худі. Зараз є більше різноманітності. Бути маленькою і дивною — нормально,

— говорила Девон в інтерв’ю Independent.

«Маленька і дивна, вона звела з розуму і кращих фотографів, у яких після 90-х від супермоделей вже, звичайно, рябіло в очах. Еллен фон Унверт, Юрген Теллер, Стівен Мейзел і Нік Найт мало не в чергу стояли, щоб познімати її.

Внесок Аокі не залишився непоміченим: в 2019 році журнал Marie Claire включив її в список п’ятнадцяти топ-моделей нульових, які змінили обличчя модельного світу (серед її сусідок по рейтингу були Жизель Бундхен, Наталія Водянова, Коко Роша, Карлі Клосс, Лю Вень та інші). А Ріанна повторила один з найзнаменитіших знімків Аокі в рекламі свого б’юті-бренду.

У 2003 році Девон на час проміняла подіум на знімальний майданчик. Дівчині дісталася помітна роль у фільмі «Подвійний форсаж» (2 Fast 2 Furious), де вона зіграла Сьюкі — лідера жіночої вуличної гоночної банди. Після цього мініатюрної дівчиною виявився зачарований і кіносвіт. Але самої її зоряною роллю стала Міхо — німа вбивця в культовому фільмі «Місто гріхів» (Sin City), який вийшов на екран у 2005 році.

Кадр з фільму «Місто гріхів»

З середини нульових Девон майже не з’являлася на подіумі, зробивши виняток заради коханого Джеремі Скотта — з дизайнером Аокі дуже дружна. У 2016 році Девон взяла участь у показі круїзної колекції Moschino в Лос-Анджелесі, а в 2017-му повернулася на Тиждень моди в Нью-Йорку, щоб продемонструвати вже творіння модельєра для його іменного бренду Jeremy Scott.

Джеремі Скотт і Девон Аокі

Початку Девон знову зніматися і в рекламних кампаніях — в деяких з них, наприклад, для Swarovski, вона з’явилася разом зі своїми дітьми.

Девон Аокі з дочками та сином

В квітні 2011 року вона вийшла заміж за Джеймса Бейлі, з яким побралася роком раніше, і незабаром у них народився первісток: на світ з’явився син Джеймс Хантер. До речі, від гламурного світу її обранець далекий — випускник Гарварду, він працює аналітиком у фінансовій компанії TA Associates.

Девон Аокі з чоловіком Джеймсом Бейлі

Алессандра, Джеймс і Елеонор

До Джеймса у Девон були більш відомі бойфренди: так, у 2001 році модель зустрічалася з співаком і музикантом Ленні Кравіцом, а в 2009 році — з актором Джозеф Гордон-Левиттом.

З тих пір Девон і Джеймс встигли народити ще двох дочок, Алессандро Линвил (в 2013 році) і Елеонор Таліту (в 2015 році). До речі, Алессандра вже продовжує справу мами і самостійно — дівчинка знялася в рекламі для дитячої лінійки Guess.

Дочка Девон Аокі Алессандра

Дочка Девон Аокі Алессандра

Сьогодні Девон живе в Лос-Анджелесі і більшу частину часу присвячує родині, хоча і на світських заходах модель як і раніше можна зустріти. У вільний час вона пише вірші. Втім, цілком можливо, що незабаром ми будемо бачити її частіше — світ моди знову переживає ностальгію за епохи 90-х і нульових.

Так, на обкладинці Vogue з’явилися супермодель Клаудія Шиффер і Стефані Сеймур, а в новому випуску Harper’s Bazaar фігурують Крісті Тарлінгтон і сама Девон Аокі, яких Карін Ройтфельд включила в список легендарних персон світу моди.