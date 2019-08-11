У Херсоні обшукують судно, яке постачало паливо російському флоту

У Херсоні прокуратура АР Крим проводить обшук на судні, яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ.

Новина опублікувала прес-служба прокуратури в Telegram.

Обшук проводиться в рамках кримінального провадження за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію.

Прокуратура проводить обшуки на судні “Марія”, яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. “У червні 2015 це ж судно, але під назвою “Вилга”, постачало паливо для подразделерий Чорноморського флоту РФ в р. Севастополь. На підставі визначення Херсонського міського суду, зараз на зазначеному судні проводитися обшук”, – уточнили в прокуратурі.