Сенцов підтримав протестуючих в Росії

Український режисер Олег Сенцов, незаконно укладений в Росії, у своєму листі російської правозахисниці Тетяні Щур висловився на підтримку акцій протесту в РФ.

Тетяна Щур у коментарі виданню розповідає, що в своєму останньому листі Сенцов написав, що йому зараз гостро не вистачає інформації. “По ТБ – про протести дуже мало, в основному – танковий біатлон”. Він пише в підтримку московських протестувальників (Спасибі Юлії Самойлової, зробила прекрасний колаж на цю тему). Ще – дякує тих, хто його підтримує”, – розповіла Щур. Також Олег Сенцов турбується про те, щоб не забували про інших політв’язнів. Хвилюється про рідних, про дочку, яка надходить у школу в Києві. “Їй важко.

Він підтримує її і радий, що навколо неї – його друзі. Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відгомін про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТБ”, – переказує Щур зміст листа Сенцова. При цьому, за словами правозахисниці Олег Сенцов “реагує на повідомлення з гумором, розуміє, наскільки все викривлено подається (в російських медіа)”. “Але сподівається. Все ж сподівається… Листи зараз йдуть швидко. Йому багато пишуть з Росії і України”, – резюмує Щур.