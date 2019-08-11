Кількість затриманих на акції в Росії зросла до 352 чоловік

Число осіб, які були затримані силовиками на акціях простеста в Росії, збільшилася майже на сотню з минулих діб. Про це свідчать дані порталу “ОВС-Інфо”.

У Москві затримали 256 осіб – напередодні повідомлялося про 146-в. В Санкт-Петербурзі – 79, раніше портал називав цифру 86 осіб. Ростов-на-Дону – 13, було 11.

В Брянську – затримали двох (кількість затриманих не збільшилося), в столиці республіки Комі місті Сиктивкар також двох.