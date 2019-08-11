У Китаї робо-собак запрягли в упряжку

Китайська компанія Unitree Robotics показала, що їхні чотириногі роботи Laikago здатні працювати спільно для перевезення вантажів. В опублікованому на YouTube ролику показано, як роботи переносять людини, буксирують мінівен і перетягують канат.

В останні роки робототехнічні компанії почали займатися не тільки розробкою прототипів, але і випуском комерційних версій своїх продуктів, в тому числі чотирилапих роботів. Ghost Robotics продає спритного робота Minitaur, у Boston Dynamics є комерційна модель Spot, а китайська компанія Unitree Robotics продає робота під назвою Laikago, який названий в честь першої собаки-космонавти.

Для демонстрації можливостей своїх роботів розробники придумують різні трюки — наприклад, навесні цього року Boston Dynamics з допомогою SpotMini в упряжці отбуксировала вантажівка. Unitree Robotics зняла схоже відео — в ньому показано три різні сценарії колективної роботи Laikago Pro (більш потужна комерційна версія Laikago).

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Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

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Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

Незважаючи на те, що офіційна вантажопідйомність Laikago Pro становить п’ять кілограмів, опублікованому ролику показано, що роботи здатні переносити дорослої людини вчотирьох. Також на відео вісім роботів в упряжці буксирують невеликий мінівен з двома пасажирами і перетягують канат.

За матеріалами Nplus1

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