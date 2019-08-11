Напередодні свята: у Норвегії сталася стрілянина в мечеті

Внаслідок стрілянини в мечеті у норвезькому місті Осло постраждала одна людина.

Згідно з інформацією, один чоловік отримав вогнепальні поранення, однак їх тяжкість невідома. Злочинець був затриманий, повідомляє місцева поліція в Twitter.

Інші подробиці події поки невідомі.

У неділю, 11 серпня 2019 року мусульмани святкують одне з двох головних свят в ісламі – Курбан-байрам, який настає через 70 днів після Ураза-байраму.

Щорічно ця подія потрапляє на 10-й день місяця Зуль-хіджа в пам’ять жертвопринесення пророка Ібрахіма.

Нагадаємо, 15 березня у двох мечетях новозеландського міста Крайстчерч відкрили вогонь, загинули 49 людей. Зранку 17 березня поліція знайшла ще одне тіло після розстрілу. Загалом кількість загиблих зросла з 49 до 51.

Один з нападників – 28-річний австралієць Брентон Таррант – перед тим, як відкрити вогонь, він поширив 74-сторінковий маніфест, у якому висловив свою ненависть до мігрантів, а також пояснив мотиви своїх дій. Свій вчинок Брентон назвав “терактом”. Упродовж 17 хвилин вів пряму трансляцію з мечеті, згодом Facebook прибрав відео, а також заблокував його профіль.

За 9 хвилин до розстрілу людей він розіслав свій маніфест за понад 30 парламентськими адресами, зокрема прем’єр-міністерці країни Джасінді Ардерн. Додамо, що в маніфесті, оприлюдненому перед нападом, терорист зазначив: “Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Польщі, ні в Новій Зеландії, ні в Аргентині, ні в Україні”.

Після теракту поліція взяла під варту чотирьох людей – трьох чоловіків і одну жінку. Правоохоронці заявили, що затримані не були у “списку нагляду” як Нової Зеландії, так і Австралії.

Фото: Getty Images

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!