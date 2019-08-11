На київських пляжах знайшли кишкову паличку: повний список

Фахівці провели дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення Києва.

Про це повідомляє Госпродпотребслужба.

За даними дослідження, багато громадських пляжів Києва не відповідають санітарним нормам. Мешканцям і гостям столиці не рекомендується купатися на таких пляжах:

“Венеція”

“Веселка” – у воді виявлений підвищений водневий показник і недостача кисню.

“Дитячий”

“Золотий”

“Молодіжний”

“Передмостова Слобідка”

“Веселка”

“Тельбін” — у воді зафіксували недостачу кисню.

“Центральний”

“Троєщина”

“Чорторий” — на поверхні води зафіксували дрібні водорості.

: kyiv.znaj.ua

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