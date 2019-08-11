У ПАР леви полюють за допомогою авто туристів

У ПАР в Національному парку Крюгера відвідувачі під час автоекскурсії стали очевидцями нового способу полювання лева.

На кадрах, розміщених в офіційному YouTube парку, видно, як лев повільно йде по дорозі, по якій проходять автомобільні екскурсії. На дорозі досить багато машин з туристами, проїжджаючими по цій частині сафарі-парку.

Експрес-інформація по країні

Південно-Африканська Республіка – держава в південній частині Африки.

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Столиця – Преторія

Найбільші міста: Йоханнесбург, Кейптаун, Дурбан, Преторія

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 1 219 912 км2 (24-я в світі)

Населення – 54,95 млн чол. (24-я в світі)

Офіційні мови: англійська, африкаанс, венда, зулу, коса, південний ндебеле, сваті, північний сото, сесото, тсвана, тсонга

Релігія – християнство

ІЛР – 0,666 (116-я в світі)

ВВП – $350,08 млрд (33-я в світі)

Валюта – південноафриканський ранд

Межує з: Намібією, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Свазілендом; всередині території ПАР знаходиться держава-анклав Лесото.

Хижак майже 3 кілометри йшов по дорозі, не звертаючи уваги на машини і людей. Машини повільно супроводжували лева, а туристи знімали його, коли раптово він побіг до узбіччя: туди вийшла антилопа куду, яка не помітила хижака з-за машин.

Антилопа спробувала відбитися, але безуспішно. Лев вчепився в задні лапи своєї жертви, а потім скочив їй на спину.

Як зазначають працівники парку, це новий вид полювання, коли леви довго супроводжують колони машин, щоб замаскуватися.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Кенії корова вбила напав на неї лева.

За матеріалами «Новий час»

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