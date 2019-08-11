На сайті президента Зеленського з’явилася петиція з проханням зробити долар нацвалютою України

На сайті інтернет-представництва президента України Володимира Зеленського зареєстрована петиція з проханням зробити долар національною валютою України. Ініціатор ідеї розмістив свій документ 7 серпня, під №22/068866-еп, свідчать дані сайту глави держави.

«У зв’язку з нестабільністю національної валюти України, просимо провести грошову реформу замінивши національну валюту України гривню на більш стабільну — долар США», — написав у своєму зверненні до Зеленському Сергій Андрощук.

При переході країни на нову валюту автор петиції акцентує увагу на необхідності проведення перерахунку цін, тарифів, окладів заробітної плати, стипендій, пенсій, коштів на рахунках підприємств, установ та організацій, а також внесків громадян.

Згідно із законом «Про звернення громадян», щоб бути розглянутою, електронна петиція, адресована президенту, парламенту або уряду, має набрати не менше 25 тис. підписів громадян протягом не більше 3 місяців від дня її публікації.

В петиціях забороняються заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.