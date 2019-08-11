Вибухи під Ачинському: з’ясувалося, що відбувається на арсеналі зараз

У Ачинському районі Красноярського краю (Росія) повністю згашена пожежа, викликана вибухами на військових складах.

Про це в неділю, 11 серпня, повідомив керівник регіонального главку МНС Ігор Лісін, пишуть «». Також були закінчені роботи по розмінуванню відрізка залізниці в районі НП.

«Горіння там ліквідовано. Проводяться роботи, переконуються в повній безпеці», – заявив він.

Нагадаємо, новий пожежа розгорілася у селищі Кам’янка Ачинського району ввечері 9 серпня. Причиною називають удар блискавки в стелаж з боєприпасами.

За уточненими даними Міністерства охорони здоров’я, в результаті аварії постраждали 16 осіб, 5 з них госпіталізували з важкими травмами. Всього ж в результаті двох інцидентів з вибухами боєприпасів на військовому арсеналі під Ачинському постраждали 30 осіб.