В автокатастрофі загинула відома харківська балерина

Світлана Ісакова разом із чоловіком їхала на автобусі з Борисполя в Харків.

У ДТП в Полтавській області загинула артистка балету СХІД Opera Світлана Ісакова. Про це у Facebook написав директор операного театру Олег Оріщенко.

«Це сталося сьогодні о 1:00 ночі. Повертаючись з чоловіком з відпустки по Італії, на маршрутці з Борисполя в Харків, в автокатострофе, після множинних травм померла провідна солістка балету Світлана Ісакова. Її життя обірвалося на 31 році життя», — написав Оріщенко.

Автокатастрофа сталася на території Полтавської області, між селами Білоцерківське і Коноплянка. В мікроавтобус «Фольксваген LT», на якому їхала балерина, врізався автобус «СЕТРА 317». Світлана отримала безліч травм померла в Решетилівській районній лікарні. Загинув ще один пасажир мікроавтобуса 44-х років. 43-річний водій «Фольксвагена» доставлений в Великобагачевскую лікарню з травмами.