У Дніпрі відбулося страшне ДТП зі “швидкою” і вантажівкою, п’ятеро постраждалих

У суботу, 10 серпня, в Дніпрі зіткнулися автомобіль швидкої допомоги і вантажівка.

Про це повідомляє видання “Апостроф“. Аварія сталася близько 19:00 на перетині вулиць Байкальської та Образцова.

У результаті зіткнення машина медиків перекинулася. У ДТП постраждали 5 осіб. За попередніми даними, вантажівка рухалася по вулиці Байкальської в бік Слобожанського проспекту. “Швидка” з сигналами та проблисковими маячками їхала по вулиці Образцова до Калинового.

Водій большегруза пояснив, що їхав на зелений. Він не надав перевагу спецтранспорту, внаслідок цього сталася аварія. На борту машини швидкої перебував чоловік у критичному стані.

5 людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості в міську лікарню № 6. На місці утворилася “тягучка”, там працювали правоохоронці.