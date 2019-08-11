Українці не прощають образ, а росіяни терплять – журналіст з РФ

У Росії до виборів у Мосміськдуму не допустили жодного опозиціонера. Мало того, в Кремлі вирішили посадити на місяць лідерів опозиції, які закликали протестувати проти незаконного рішення влади.

Чому в 15-мільйонної Москві на вулиці виходить лише 20-25 тисяч чоловік, а росіян більше не чіпають жорстокі побиття дітей і жінок бійцями Омону– пояснила в інтерв’ю російський журналіст Олена Рыковцева.

– Кремль перед московськими виборами запроторив до в’язниці практично всіх московських опозиціонерів. Для чого, так злякався?

– Це дуже дивна історія, тому що досі московська влада намагалася триматися в стороні і не бруднитися з цим. Коли-то на вибори в Москві був допущений навіть Олексій Навальний. Отримав хороші цифри, вибори вийшли досить чесними. У позаминулому році і Яшин і Гудков були допущені на вибори в районні ради. Яшин навіть переміг, рік з гаком працював на благо свого району, народ на революцію не виводив. І чому на цих виборах у Мосміськдуму перед ними опустили таку завісу – абсолютно незрозуміло. Дійсно, на вибори не допустили по беззаконню.

До цього моменту ця історія в Москві нікого не цікавила. Вибори нікого не парили. Опозиції було дуже складно збирати підписи на свою підтримку – це правда. Вони найняли серйозні волонтерські команди, це був дуже важка праця, але все ж вони погодилися грати із владою в цю гру. Вірили, що якщо зберуть достатньо підписів – їх зареєструють.

Але нагорі прийняли рішення не робити цього. Чому – зрозуміти неможливо. Адже якщо їх зареєстрували – це ще не означає, що їх обрали, і вони стали депутатами. Влада могла включити пропаганду в користь своїх кандидатів, але прийняла рішення взагалі не допустити.

– Все-таки злякалася?

– Ну, влада ніколи не боялася опозиції, а тепер раптом почала боятися? Влада не любить масових протестів, ось вона їх боїться. Ця маленька група людей вирішила зіграти з владою за її ж правилами. Їх фактично за це посадили, що викликало протест. Влада природно стала придушувати його в зародку, тому що боїться його розширення. Але навіщо вона спровокувала цей протест для мене справді залишається загадкою.

– Дивлячись з України, дивно, як силовики обходяться з мітингувальниками, б’ючи їх і пакуючи в автозаки. Гребуть вже без розбору – старих, жінок і навіть підлітків.

– У Росії цього ніхто не бачить. Коли мені кажуть, ось є інтернет, та звичайно є, але у людей все одно більше довіри до телевізора, люди консервативні. Думають, що в інтернеті всі брешуть, а на телебаченні немає. А там про протести абсолютне мовчання.

Щоб побачити ці страшні кадри в інтернеті, треба ж ще знати, де їх шукати. Ось я сиджу де-небудь в Брянську і шукаю як на мітингу побили Любов Соболь? Ви уявляєте такого обивателя? Поки йому не разжуют і не вкладуть в рот цю страшну картинку, як вони це роблять з подачею протестів в Америці або у Барселоні, або, що ще краще, люди самі нічого не зрозуміють. Російський глядач звик, що йому все розкладають на блюдечку, а протести на російських каналах – це взагалі закрита тема. Ніби всього цього не існує.

– Але кадри з побиттям ОМОНом мітингувальників облетіли весь світ.

– Насправді б’ють через раз. Іноді влада просто терпить. Так було з несанкціонованим ходою батьків дітей-фігурантів справи про «Новому величі». Вони пройшли вулицями Москви, до Верховного суду ходили, але їх не стали затримувати. Це теж було політичним рішенням.

Влада в цей раз стерпіла перший мітинг в Пушкінському сквері, потім був санкціонований на Сахарова, але було зрозуміло наперед, що в третій раз за якісь два тижні зібратися їм не дадуть.

Тому люди, які приходять на ці акції без санкції, вважаючи, що у них є законне право вийти на вулиці – дуже мужні. Я ними захоплююся.

Після жорстокого розгону несанкціонованого мітингу від 27 липня, опозиція попросила дозволу провести санкціонований 3 серпня. Влада дозволяла провести його знову на Сахарова. Але організатори заявили, що ми не хочемо на Сахарова, ми хочемо на Луб’янці. Переговори зайшли в глухий кут, а подавач заявки на мітинг (це Михайло Світел, лідер Лібертаріанської партії) зрештою теж був заарештований. Я, наприклад, ще тоді погодилася б на цей проспект Сахарова. Зберіть там 50 тисяч, щоб бачили, скільки людей обурене діями влади. В Україні на Майдані збираються раз, другий, і це центр міста. Майданчик на Сахарова теж велика. Що стосується телевізійного стріму, то вас не покажуть ні з Луб’янки, ні з Сахарова. Вас для телевізора не існує, як і ваших підписів. У підсумку, як відомо були гуляння по Садовому кільцю, знову закінчилися найжорстокішими побиттям. І на цю хвилину все одно все звелося до санкціонованою мітингу на проспекті Сахарова, який тепер намічений на 10 серпня (інтерв’ю з Оленою Рыковцевой писалося напередодні акції. – Ред).

– Ну, протест під вікнами ФСБ викличе більший резонанс. Кадри з побиттям облетять весь світ…

– На санкціонованих мітингах у Москві не б’ють. Рідко. Санкціоновані мітинги – це святе, мовляв, ми вас захищаємо. Який козир у влади? Що ось в Москві терористична загроза, підійде якийсь провокатор, кине бомбу, тому ми зобов’язані вас охороняти. Протести на Луб’янці – це складніше чисто технічно. Та ще й під вікнами ФСБ. Чи може влада таке дозволити? Звичайно, немає. Буде впиратися до останнього.

– У Москві живе 15 мільйонів населення, а на вулиці виходить всього 20 тис. Іншим москвичам все одно, в якій країні вони живуть?

– Вам в Україні цього не зрозуміти, тому що у вас зовсім по-іншому мізки влаштовані і почуття гідності зовсім інше. Росія на подібні події зберегла погляд зразка 37-го року, мовляв, мене це не торкнеться. Це було давно, але генетика залишилася. От є Навальний і я навіть із задоволенням подивлюся його кіно, але це не означає, що я проти Путіна. Ой, блін, там прокрався якийсь умовний Медведєв, кіно я подивлюся, але чому я повинен йти на мітинг проти Медведєва? А раптом прийде ще гірше? А Путін хоч якийсь там молодець, про народ дбає. Так, є репресії, але вони точкові та в процентному відношенні стосуються дуже небагатьох. Я, звичайно, співчуваю цій мамі, у якої дитини запроторили, але оскільки мій будинку і з ним все в порядку, то… І взагалі, годі було цього дитину відпускати. Ось приблизно так думають москвичі.

– Ну якщо порівнювати ситуацію з Україною, адже росіяни впевнені, що ми брати…

– Ну були, а тепер фашисти (с).

– Так, фашисти (с). У мене питання таке. Українці у своїй масі вийшли на вулиці, коли ще на початку Майдану Беркут жорстко побив студентів, які влада нічим не загрожували. Що має статися в Росії, щоб на вулиці вийшло хоча б 100 тис людей?

– Для початку потрібно, щоб люди про це дізналися.

Не можна порівнювати українську ситуацію з Росією. У вас ЗМІ навіть при Януковичі були в тисячу разів вільніше, у вас вибори були в тисячу разів вільніше.

– Теж було складно, свободу слова сильно намагалися тиснути.

– Ну як складно? 1+1 вийшов і сказав, ось ми покаялися. Було складно, але свобода існувала. І хоч на якомусь каналі протести на Майдані показали би. У Росії ви не дізнаєтеся, що дітей побили. В Росії, ось як зараз відбувається, коли вони врешті-решт все ж змушені були заговорити про протести в силу масовості посадок, вам пояснять, що це нарборот діти побили поліцейських. Справа все-таки в інформуванні, кияни дізналися про побиття студентів і вийшли.

І потім, Майдан – це не тільки студенти. Там же стільки всього накопичилося. Обурення Януковичем зріло давно, а тут мало того, що зрадив народ, так ще й побив студентів.

У Росії дітей б’ють вже не перший раз. Цього всього в інтернеті вистачає і нікого це не вражає. Багато вважають, що їх небагато, вони божевільні, оскаженілі, зомбовані Навальним, так їм і треба.

– Російські експерти часто пишуть, що Росія до цих хвора Україною і наша країна займає більшу частину новин в телевізорі.

– Україна займає 95%. Всі ток-шоу присвячені Україні. Іноді, раз на 100 років, для галочки, вони там поставлять кому і скажуть, «ой ми збиралися обговорити тарифи ЖКГ, але такі важливі події відбуваються на Україні, що ми повинні пожертвувати цими п’ятьма хвилинами, щоб показати вам ще й це». Тобто, ми тут жертвуємо своїми проблемами заради України. Тому якщо ви приїдете в будь-який російський місто і включіть будь каналів, ви будете чути тільки про Україну.

У «Новинах» ще Трамп якийсь з’явиться, ну Путін кудись поїде, Меркель якась забреде. Але всі великі блоки займає Україна. А це гігантський обсяг.

Про Україну на каналі Росія-24 починають говорити ще з 10 ранку, потім з години до двох Україна у Скабеевой по Росії-1 «60 хвилин». З 3 до 5-ти денний Соловйов з Міхєєвим про Україну на тій же Росії«. З 19 до 20 годин знову Скабеева з Поповим про Україну, з 11-ти до 2-х ночі – Соловйов з гостями про Україну. Приблизно те ж відбувається в ток-шоу Першого каналу. Тобто два федеральних каналу, які покривають всю країну, цілодобово говорять тільки про Україну.

– За п’ять років конфлікту це нікому в Росії ще не набридло?

– По-перше, пропаганда підсадила людей на цю голку. Тема України здається їм вдалим комерційним ходом, тому що там завжди кричать. Ви і розібрати нічого не можете, але скандал завжди дивляться. На цих шоу є імітація другої точки зору, з України в Росію їздить цілий загін, який отримує гроші за те, що їх б’ють.

По-друге, пропагандисти зрозуміли, що тема України – чудовий спосіб відволікти людей від своїх проблем. Ці проблеми насправді не зникнуть. Але людям дійсно приємно, що в Україні, як їм пояснюють, бардак. Мовляв, у нас все погано, але там і зовсім фашизм і націоналізм, так що нам начебто легше переносити свої негаразди.

– Топ-пропагандисти Соловйов і Кисельов – вони працюють за великі гонорари або транслюють свою точку зору?

– Ну, цього ви ніколи не дізнаєтеся. Їм платять гроші, щоб вони виглядали переконливими. Вірять вони у все, що кажуть насправді – я не знаю. Вони ж тільки в сім’ях діляться враженнями. Доходять чутки, що в родині Скабеевой і Попова Скабеева дійсно ідеологічна вівчарка, а він начебто м’якше. Це говорять люди, які їх знають. Я з ними не знайома, не можу підтвердити. Я добре знала одного людини з пропагандистського світу і він в приватних розмовах міркував точно так само, як і в своєму ефірі. У мене склалося враження, що він умовив сам себе, що вірить в те, що сам говорить. Там складна психологічна ланцюжок. Думаю, вони дійсно переконують себе, щоб хоч самому собі руку подати при нагоді.

– Ви часто буваєте в Україні. Україна відрізняється від Росії?

– В чому? Ні, якщо б ви просто саме ось так і запитали, я б сказала ні. У мене немає відчуття, що я приїхала в нову країну. От ви виходите на вокзалі в Києві, і у вас немає відчуття, що ви за кордоном.

– А в плані ідеології?

– Відрізняються українці від росіян? Звичайно. Українці все гостріше сприймають, вони ображаються. Якщо влада образила українців, вони виходять, а росіяни терплять. Відмінність дуже просте, українці не прощають образ влади. Коли жирував Янукович, коли він кинув їх з європейською угодою, людей це образило, вони його вигнали. В Росії теж багато бачать, що відбувається, як Путін поділив країну між своїми. Навіть дитина знає про те, хто такий Тимченко і хто такі Ротенберг. Їх може бути це теж якось ображає, але вони тск одно не вийдуть.

– Росіяни повинні попросити вибачення в українців за агресивну політику своєї держави?

– А як ви собі уявляєте цю процедуру? Росіяни збираються на площі і всією країною просять вибачення? Хто повинен попросити? По ідеї, повинні бути повноважні представники народу, які просять вибачення у іншого народу. Звичайно, таких представників на даному відрізку життя не існує. Звичайно ж, я вірю в те, що прийде інша людина після Путіна, нормальний, і скаже: «Господи, що ми накоїли, пробачте нас». Не може бути, щоб буквально «народ» просив вибачення, це повинна бути влада, обрана цим народом. Єльцин колись просив вибачення, німецький народ в особі свого уряду просив вибачення.

– Навіть якщо не буде Путіна, примирення між українцями і росіянами можливо?

– Звичайно. На рівні народів бувають різні відносини. По-перше, я не вважаю, що абсолютно всі українці озлоблені на росіян. Але давайте про це навіть не говорити, щоб нікого не турбувати, давайте візьмемо Грузію. Дивіться, скільки Росія накоїла в Грузії, але ні один російський турист на собі цього не відчув. Грузини очевидно не вважають, що російський турист несе відповідальність за російську політику.

З-за цієї абсолютно ідіотською історії з витівкою російського депутата, грузини втрачають значну частину доходів. Адже росіяни давно вибрали жодної не Крим, а Грузію. Тому Путін обламав грузинам бізнес в першу чергу.

Грузинський приклад мене переконує… Неможливо зустріти в реальному житті роздратованого українця, який би кидався на російського. Я була у Львові багато разів вже після конфлікту, не кажу навіть про Одесу, або про Київ, от Львів. І там немає нічого подібного. Українці не вважають кожного приїхав росіянина винним у розв’язанні війни. Але при цьому вони нескінченно обурені Путіним і його агресією.

– А росіяни вважають українців фашистами?

– Я перебуваю в деякому жаху, тому що так. Росіяни досі бояться їхати в Україну, думають, що їх в аеропорту розгорнуто, хоча я всіх переконую, що ні.

У цьому сенсі постаралася пропаганда, що у росіян можуть бути неприємності в Україні, що нас там не люблять, що ми там агресори. Дуже різко знизився потік росіян, які їдуть навіть до родичів.

– У вас ніколи не було проблем на українському кордоні?

– Я перетинаю кордон з російським паспортом і мене ніхто ні про що ні разу не запитав. Тільки що ще раз її перетинала і нічого, звірили відбитки пальців і пропустили далі.

– При Порошенко була така ідея ввести візи для росіян. Ви б підтримали?

– Це залежить від вимог, які вам виставить ЄС. В такому випадку, це абсолютно практична історія. Якщо вам кажуть, що для того, щоб ви вступили в Шенген, ви повинні виконати цю умову, то, звичайно, ви вводите ці візи. Але практично зрозуміло кому вони б’ють по українцях. Чому Україна досі не ввела візи для Росії? Порівняйте потік росіян і потік українців – цифри непорівнянні.

– Володимир Зеленський планує створення російськомовного каналу. Це зможе скласти конкуренцію російській пропаганді за кордоном?

– Так. Це правильно. Колишні росіяни, американська або німецька «вата», вони зовсім нічого не знають про Україну. Вони отримують інформацію про неї тільки з ефіру федеральних російських каналів. Виявляється, російське вухо зовсім не адаптоване до української мови. Ви будете вражені, але вони не розуміють нічого. Я колись привезла один матеріал з України і мій продюсер каже мені: «Олена, чому ваш співрозмовник називає вас дівчиною?». Я кажу: «Як дівкою?! Не називає він мене так, він взагалі-то молодший за мене років на 20». Виявилося, що там він багато разів виголошував слово «дивіться» українською мовою.

Тому такий канал потрібен. Як би не говорили, скільки б не розповідали, що на тому ж Донбасі всі розуміють українську. Так, розуміють, але їм комфортніше дивитися російською. Якщо вибирати між російським каналом російською та українською російською, то, звичайно, нехай краще дивляться український.

– Після перемоги Зеленського на виборах багато росіяни писали «хочемо як в Україні». Заздрять, чи що?

– Так, точно також, як вони заздрять американської ситуації. Ви в цьому сенсі не відрізняєтеся від американців. Заздрять, тому що у вас ніхто не знає ім’я наступного президента, заздрять тому що у вас ніхто не знає, скільки яка партія набере голосів – заздрять інтризі. В Росії таке неможливо, Росію позбавили інтриги 20 років тому. Весь цей час люди живуть при одному президенті, виросло ціле покоління дітей, які потім вже самі народили дітей при одному президенті. Я знаю, що на наступних виборах все одно переможе Путін, під якого придумають що-небудь ще.

Взагалі мене завжди дивувало в російській пропаганді, чому вона не боїться свого народу. Вони ж показують, що у американців є інтрига, що в Україні є інтрига. Показують все це дуже жваво, що невідомо, хто і скільки відсотків набере. У росіян вічний Путін, але іноді їх можна розважити, що десь у світі є вільні вибори. Особливо американські вони люблять, 3 місяці на вухах стояли й стежили, хто там переможе.

– Як це жити в країні, де 20 років один і той же президент?

– Це дуже важко, бридко і огидно. Ось ці люди, про яких ми говорили, яких б’ють і які сидять в тюрмах, вони дуже втомилися. Я сама нескінченно обурена всім цим. Ось Павло Грудінін (російський бізнесмен. – Ред.) робить свою справу, але як же його руйнують і гноблять. Він закрив вже всі рахунки в офшорах перед президентською кампанією, Путін це знає, але йому потрібно його спаплюжити, і він спускає на нього всіх собак. Грудініна хочуть знищити, щоб не було позитивного прикладу – чарівного й харизматичного господарника. Так і складається враження, що вибору немає.

Навіть один мій знайомий каже, що після Путіна прийде якийсь фашист. Чому обов’язково фашист?! Головне, щоб пішов нарешті Путін.