Злочинне привласненя «Межигір’я»: про підозру повідомили 8 особам

У рамках розслідування справи про виведення резиденції Межигір’я з державної власності повідомлено про підозру восьми осіб.

Про це заявив начальник Іншого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов в ефірі Українського радіо.

«Наразі повідомлено про підозру 8 особам. Є навіть ті, щодо яких вироки вступили у законну силу. Починаючи від посадовців, зокрема, двох президентів та прем’єр-міністра, і до нотаріусів. Наша тактика (розслідування — ред.) — зверху-вниз.

…Чому президент Ющенко? Тому що йому і тільки йому за законом напряму підпорядковувалось Державне управління справами і ним розглядались документи, від яких залежала подальша передача резиденції», — сказавши Радіонов.

Водночас у слідства поки немає достатня даних, щоб стверджувати, що «Межигір’я» було виведено Ющенком з держвласності як хабар екс-президенту Віктору Януковичу для оголошення дострокових парламентських виборів, хоча «всі версії розглядаються».

«Ми щиро вважаємо, що коли колишній президент (Ющенко – ред.) це робив, він робив це саме з умислом, і саме в умисному злочині слідство підозрює його.

…Співучасть у заволодінні. Він допомагав іншій особі. Необов’язково, щоб ти отримав у власну кишеню якусь частку майна, це може бути і політичне сприяння. Наразі ми говоримо про корисливий умисел на користь Віктора Януковича», — заявивши Радіонов.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна в рамках справи про резиденцію «Межигір’я», яка була віведена з державної власності у 2007 році.

Йдеться про заволодіння комплексом відпочинку «Пуща Водиця» урочища «Межигір’я» за попередньою змовою групою осіб з прем’єр – міністром, міністром охорони навколишнього середовища і головою НАК «Надра України».

Вартість майна оцінюється в 540 млн грн.

28 травня постановою прокурора матеріали щодо Ющенка виділено в окреме провадження.

Ющенко відкидає звинувачення Генеральної прокуратури. Він вже був на допиті в ГПУ.

5 липня стало відомо, що ГПУ просити суд накласти арешт на майно Ющенка.

Печерський суд Києва двічі відмовив слідчому Генпрокуратури у клопотанні про арешт майна Ющенка.

1 серпня стало відомо, що Управління спецрозслідувань Генпрокуратури завершило слідство щодо Ющенка у справі виведення з державної власності резиденції «Межигір’я».