До +30: синоптики уточнили жаркий прогноз по Україні

У неділю, 11 серпня, в Україні буде сухо і спекотно. Тільки місцями прогнозуються опади.

Як повідомляє Укргідрометцентр, очікуються дощі з грозами очікуються в Закарпатській, Львівській та Рівненській областях.

На півночі країни температура повітря буде 26-28°, а вночі 14-16°. На заході очікується вдень 27-29°, а вночі 14-16°. На сході вдень синоптики прогнозують 24-26°, а вночі 13-15°. На території південних областей вдень очікується 29-30°, а вночі 16-18°. У центрі країни вдень синоптики прогнозують 26-28°, а вночі 13-15°.