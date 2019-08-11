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КНДР показала вражаючі фото ракетних випробувань

11.08.2019

На випробуванні нового зброї КНДР, яке пройшло 9 серпня, особисто був присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Як повідомляє “Апостроф“, зброю було розроблено у відповідності з місцевістю країни.

Тим часом у Південній Кореї заявили, що Північна Корея випустила дві ракети ближнього радіусу дії. Тут впевнені, що на такі дії влади КНДР пішли для демонстрації сили проти нових спільних військових навчань Сеула з військовими США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп повідомив, що йому надійшов лист від Кім Чен Ина, в якому той вибачився за ракетні випробування.

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