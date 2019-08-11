7 перемог Коломойського при Зеленском: тендери і судові рішення на мільярди гривень

Більше двох місяців минуло з тих пір, як Володимир Зеленський прийняв присягу президента. За цей час з бізнесом олігарха Ігоря Коломойського, який повернувся в Україну за три дні до інавгурації Зеленського після двох років перебування за кордоном, відбулося безліч щасливих випадковостей. Про зв’язок між Коломойським і Зеленським стверджують багато експертів, а 4 липня олігарх і сам підтвердив, що спілкується з президентом «для моральної підтримки».

Що ж хорошого сталося з бізнесом Коломойського за ці два з невеликим місяця.

ПЕРЕМОГА В ТЕНДЕРІ НА 35,1 МЛН ГРИВЕНЬ З АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА

Як стало відомо 6 серпня, пов’язана з групою «Приват» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова компанія під назвою «Роза вітрів» виграла тендер з авіаперевезень перших осіб держави, в рамках якого вона запрацює 35,1 мільйон гривень. Перевезення, відповідно до умов, необхідно буде проводити до 31 грудня цього року, а кошти за них «Роза вітрів» буде отримувати протягом 20 днів після надання послуг. Джерело фінансування – авіаційне підприємство «Україна».

ОТРИМАННЯ 12,5 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ ДЛЯ НАФТОГАЗОВОЇ КОМПАНІЇ

Британська компанія, третина акцій якої належать Коломойському і його партнерам, отримає від Міністерства юстиції України понад $12,5 млн. Таке рішення 15 липня прийняв Київський апеляційний суд.

ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З 415 ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

C 415 об’єктів нерухомості, пов’язаних з Коломойським, зняли арешт. Серед об’єктів: офісні приміщення, земельні ділянки та нежитлові приміщення по всій Україні. Відповідне рішення Печерський райсуд Києва оголосив 12 липня.

Причиною арешту нерухомості, накладеного 5 квітня 2017 року, було кримінальне провадження за видачу тоді ще не націоналізованим Приватбанком кредитів юрособам на невигідних умовах, завдяки чому вони виявилися винні банку близько 373 мільйонів гривень.

Суддя, який виніс вирок про зняття арешту з нерухомості, заявив про відсутність доказів, що вартість майна дорівнює розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

ВИВЕДЕННЯ З-ПІД ІПОТЕКИ ПРИВАТБАНКУ СОТЕНЬ ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ

Згідно з рішенням Верховного суду від 10 липня, Приватбанк втратив іпотечні права на 41 земельну ділянку в Одеській області, загальний розмір яких досягає сотень гектарів. Всі ці ділянки були у заставі за кредитом, який компанія «Гаджибей» (пов’язують з оточенням Коломойського) взяла у Приватбанку в 2016 році напередодні націоналізації.

Компанія «Гаджибей» судилася за ці земельні ділянки близько року Печерський суд Києва наклав арешт на них, коли розглядав справу по виведенню компаніями Коломойського 19 мільйонів гривень з Приватбанку.

ВИГРАШ 1,3 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ В СУДІ ПРОТИ АХМЕТОВА

Госпсуд Дніпропетровської області 7 червня зобов’язав ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» олігарха Ріната Ахметова виплатити 1,3 мільярда гривень ТОВ «Спірит Фінанс», один із засновників якої – Артем Замша, голова наглядової ради Стахановського заводу феросплавів, пов’язаного з групою «Приват» Ігоря Коломойського.

ПІВТОРА МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ В РАМКАХ СУДУ ПРОТИ ПРИВАТБАНКУ

Згідно з оприлюдненим 5 червня рішенням, Центральний апеляційний госпсуд Києва відмовив в апеляції націоналізованому ПриватБанку і підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Ігоря Коломойського перед банком на загальну суму півтора мільярда гривень.

НЕВИЗНАННЯ ПОМИЛКОВИМ ПОЗОВУ ПРОТИ НБУ З РЕФІНАНСУВАННЯ ТА ОСОБИСТИМ ПОРУКАМИ

20 травня, в день інавгурації Зеленського, Госпсуд Києва прийняв одне з ланцюга вигідних для Коломойського рішень – переніс справу, в якому повинен був розглядати визнання недійсними кредитних договорів рефінансування і особистих поручительств Коломойського. За цими договорами Національний банк України видав тоді ще не націоналізованому Приватбанку більше дев’яти мільярдів гривень.

У той же час, суд витребував від Національного банку України документи за кредитами рефінансування Приватбанку з 2000 по 2017 роки.

Бонус: Пропозиція Зеленського з повернення державою інвестицій в 2,14 мільярда гривень за реконструкцію аеропорту в Івано-Франківську

Згідно з інформацією, оприлюдненою Офісом президента 2 серпня, Володимир Зеленський запропонував компанії «Скорзонера» (бенефіціаром якої називають в тому числі Коломойського) укласти тристоронню угоду, яким держава гарантує повернення всіх інвестицій в реконструкцію аеропорту Івано-Франківська. Це пропозиція президент вніс на розгляд Мінфіну і попросив передбачити пов’язані з цим витрати в бюджеті на наступний рік – загалом це оцінюється в 2,14 мільярда гривень.

Анастасія Гевко

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