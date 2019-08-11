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7 перемог Коломойського при Зеленском: тендери і судові рішення на мільярди гривень

11.08.2019

Більше двох місяців минуло з тих пір, як Володимир Зеленський прийняв присягу президента. За цей час з бізнесом олігарха Ігоря Коломойського, який повернувся в Україну за три дні до інавгурації Зеленського після двох років перебування за кордоном, відбулося безліч щасливих випадковостей. Про зв’язок між Коломойським і Зеленським стверджують багато експертів, а 4 липня олігарх і сам підтвердив, що спілкується з президентом «для моральної підтримки».

Що ж хорошого сталося з бізнесом Коломойського за ці два з невеликим місяця.

ПЕРЕМОГА В ТЕНДЕРІ НА 35,1 МЛН ГРИВЕНЬ З АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА

Як стало відомо 6 серпня, пов’язана з групою «Приват» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова компанія під назвою «Роза вітрів» виграла тендер з авіаперевезень перших осіб держави, в рамках якого вона запрацює 35,1 мільйон гривень. Перевезення, відповідно до умов, необхідно буде проводити до 31 грудня цього року, а кошти за них «Роза вітрів» буде отримувати протягом 20 днів після надання послуг. Джерело фінансування – авіаційне підприємство «Україна».

ОТРИМАННЯ 12,5 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ ДЛЯ НАФТОГАЗОВОЇ КОМПАНІЇ

Британська компанія, третина акцій якої належать Коломойському і його партнерам, отримає від Міністерства юстиції України понад $12,5 млн. Таке рішення 15 липня прийняв Київський апеляційний суд.

ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З 415 ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

C 415 об’єктів нерухомості, пов’язаних з Коломойським, зняли арешт. Серед об’єктів: офісні приміщення, земельні ділянки та нежитлові приміщення по всій Україні. Відповідне рішення Печерський райсуд Києва оголосив 12 липня.

Причиною арешту нерухомості, накладеного 5 квітня 2017 року, було кримінальне провадження за видачу тоді ще не націоналізованим Приватбанком кредитів юрособам на невигідних умовах, завдяки чому вони виявилися винні банку близько 373 мільйонів гривень.

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Суддя, який виніс вирок про зняття арешту з нерухомості, заявив про відсутність доказів, що вартість майна дорівнює розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

ВИВЕДЕННЯ З-ПІД ІПОТЕКИ ПРИВАТБАНКУ СОТЕНЬ ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ

Згідно з рішенням Верховного суду від 10 липня, Приватбанк втратив іпотечні права на 41 земельну ділянку в Одеській області, загальний розмір яких досягає сотень гектарів. Всі ці ділянки були у заставі за кредитом, який компанія «Гаджибей» (пов’язують з оточенням Коломойського) взяла у Приватбанку в 2016 році напередодні націоналізації.

Компанія «Гаджибей» судилася за ці земельні ділянки близько року Печерський суд Києва наклав арешт на них, коли розглядав справу по виведенню компаніями Коломойського 19 мільйонів гривень з Приватбанку.

ВИГРАШ 1,3 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ В СУДІ ПРОТИ АХМЕТОВА

Госпсуд Дніпропетровської області 7 червня зобов’язав ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» олігарха Ріната Ахметова виплатити 1,3 мільярда гривень ТОВ «Спірит Фінанс», один із засновників якої – Артем Замша, голова наглядової ради Стахановського заводу феросплавів, пов’язаного з групою «Приват» Ігоря Коломойського.

ПІВТОРА МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ В РАМКАХ СУДУ ПРОТИ ПРИВАТБАНКУ

Згідно з оприлюдненим 5 червня рішенням, Центральний апеляційний госпсуд Києва відмовив в апеляції націоналізованому ПриватБанку і підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Ігоря Коломойського перед банком на загальну суму півтора мільярда гривень.

НЕВИЗНАННЯ ПОМИЛКОВИМ ПОЗОВУ ПРОТИ НБУ З РЕФІНАНСУВАННЯ ТА ОСОБИСТИМ ПОРУКАМИ

20 травня, в день інавгурації Зеленського, Госпсуд Києва прийняв одне з ланцюга вигідних для Коломойського рішень – переніс справу, в якому повинен був розглядати визнання недійсними кредитних договорів рефінансування і особистих поручительств Коломойського. За цими договорами Національний банк України видав тоді ще не націоналізованому Приватбанку більше дев’яти мільярдів гривень.

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У той же час, суд витребував від Національного банку України документи за кредитами рефінансування Приватбанку з 2000 по 2017 роки.

Бонус: Пропозиція Зеленського з повернення державою інвестицій в 2,14 мільярда гривень за реконструкцію аеропорту в Івано-Франківську

Згідно з інформацією, оприлюдненою Офісом президента 2 серпня, Володимир Зеленський запропонував компанії «Скорзонера» (бенефіціаром якої називають в тому числі Коломойського) укласти тристоронню угоду, яким держава гарантує повернення всіх інвестицій в реконструкцію аеропорту Івано-Франківська. Це пропозиція президент вніс на розгляд Мінфіну і попросив передбачити пов’язані з цим витрати в бюджеті на наступний рік – загалом це оцінюється в 2,14 мільярда гривень.

Анастасія Гевко

qha.com.ua

 

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