«Ви правда думаєте, що з таким інтелектом він може працювати президентом?»: Трамп засумнівався в розумових здібностях Байдена

Глава Білого дому Дональд Трамп знову накинувся з критикою на свого основного конкурента на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.

Байден є кандидатом від Демократичної партії і, згідно з результатами останніх соцопитувань, уже обганяє за популярністю чинного президента. На своїй сторінці у Twitter Трамп засумнівався в розумових здібностях свого конкурента. «Джо Байден тільки що сказав: «Ми віримо у факти, а не в правду». Хтось дійсно вважає, що в плані інтелекту він підходить для роботи президентом?», — поцікавився президент США. Крім того, він підкреслив, що Америка грає в складному і великому світі, в якому Байден нічого не тямить.

Потрібно відзначити, що раніше Дональд Трамп назвав свого конкурента «Сонним Джо». Слова президента США не позбавлені сенсу. Нещодавно Байден заявляв про те, що діти з бідних сімей так само талановиті і розумні, як і білі діти.