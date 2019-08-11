«Маленький Чорнобиль»: нові деталі про ядерну аварію в Росії

Вибух на військовому полігоні в Архангельській області Росії стався під час випробування ракети на морській платформі.

Як повідомляє «Інтерфакс«, після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.

В держкорпорації «Росатом» відзначили, що в результаті вибуху тіла людей відкинуло в море. Пошуки постраждалих тривали до тих пір, поки залишалася надія знайти живих.

Зазначимо, що конкретні причини вибуху поки не названі. Серед можливих причин називають невдале випробування крилатої ракети з ядерною установкою. В результаті чого в регіоні міг збільшитися рівень радіації.

За повідомленням міжнародної природозахисної організації Greenpeace радіація була перевищена в 20 разів. Однак за даними Єдиної державної автоматизованої системи моніторингу радіаційної обстановки РФ, радіаційна обстановка в Северодвінську знаходиться в межах норми.