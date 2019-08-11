У МЗС висловили категоричний протест у зв’язку з приїздом Путіна в Крим

Офіційний Київ висловив категоричний протест з-за неузгодженого візиту до незаконно аннексированный Крим російського президента Володимира Путіна. Про це йдеться в тексті повідомлення, опублікованому на сайті Міністерства закордонних справ України.

«МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною відвідуванням 10 серпня 2019 президентом Російської Федерації Володимиром Путіним тимчасово окупованих територій України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь», – зазначили дипломати. Крім того, підкреслюється, що нинішня поїздка, подібно всім попереднім, не була узгоджена з Києвом, і тому розглядається як грубе порушення російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, у відомстві додали, що раніше дотримуються принципової точки зору щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами на території України в її міжнародно-визнаних кордонах, що включає Крим і Севастополь.