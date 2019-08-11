У Дніпропетровській області дерево впало на три припаркованих автомобілі

У місті Павлоград Дніпропетровській області внаслідок падіння дерева було пошкоджено три легковика.

Про це повідомило видання УНН.

Так, 10 серпня о 19:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Павлоград по вулиці Соборній дерево впало на припарковані автомобілі. По прибуттю на місце події, рятувальники встановили, що сухе дерево довжиною близько 12 м при падінні пошкодив собою дві залізобетонні опори вуличного освітлення. Під стовбуром поваленого дерева виявилося 3 машини, ще 2 легковика перебували під конструкціями зруйнованих стовпів освітлення.

З допомогою бензопили рятувальники розпиляли та прибрали повалене дерево. Залізобетонні опори демонтували за допомогою гідравлічних ножиць і бензорізу. Постраждалих у результаті події немає.