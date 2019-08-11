Торговий оборот України і Росії з 2004 року впав майже втричі

Торговий оборот України з Росією, з 2004 року впав майже в три рази і склав 6,9 млрд доларів.

Як зазначається, у складі топ-10 торгових партнерів РФ за п’ятиріччя відбулася лише одна зміна: з десятки випала Україна, торговий оборот з яким з 2014 року впав майже в три рази, з 18,5 млрд доларів до 6,9 млрд доларів за першу половину цього року. Місце України зайняв Казахстан з 8,9 млрд доларів обороту з Росією. В цілому за перше півріччя 2019 року зовнішньоторговельний оборот РФ склав 318 млрд доларів, що на 3,3% менше, ніж було за першу половину 2017 року (329 млрд доларів).

При цьому зовнішньоторговельний оборот Росії за підсумками першої половини 2014 року становив 396,3 млрд доларів, таким чином, нинішній показник майже на 20% нижче.