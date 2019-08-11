Забив до смерті: у Києві судитимуть чоловіка, який завдав не менше 40 ударів товаришу по чарці

Завершили розслідування жорстокого вбивства, яке сталося у селі Петрушки (Києво-Святошинський район). Чоловік забив до смерті свого товариша по чарці.

24 квітня 52-річний та 64-річний товариші розпивали спиртне. Але між виникла сварка.

Під час неї молодший чоловік завдав ногами та кулаками не менше 40 ударів потерпілому, унаслідок яких він і помер.

Києво-Святошинська місцева прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Вбивці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

: poglyad.tv

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