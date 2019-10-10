Настя Каменских в кожаном total look блистает на вечеринке cosmopolitan

Певица имеет безупречное чувство стиля

Вчера, 9 октября, состоялось самое яркое событие этой осени – празднования дня рождения культового журнала Cosmopolitan, сообщает WomanEL. Для проведения мероприятия была выбрана более чем удачная локация – галерея искусств «Лавра». Светский раут посетило много известных личностей, среди которых была замечена популярная украинская певица Настя Каменских (NK).

Для своего выхода в свет 32-летняя знаменитость выбрала кожаный total look, состоящий из мини-юбки и укороченного жакета. Свой образ артистка дополнила макияжем в охристых тонах и миниатюрной сумкой с леопардовым принтом. Таким образом, исполнительница в одном аутфите продемонстрировала сразу два тренды 2019 года.

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Соответствующей фотографией Настя поделилась на своей официальной странице в Instagram.

Фото: Instagram Насти Каменских

Всего за несколько часов снимок собрал более 24 тыс. отметок «нравится». Фолловеры восхитились внешним видом своей любимицы и засыпали ее комплиментами: «Классный образ», «Классный стиль! Просто огонь», «Красавица».

Фото: Instagram Насти Каменских