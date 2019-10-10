Зеленський прокоментував скандал з Мендель

Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфлікт між його прес-секретарем Юлією Мендель і журналістом «Радіо Свобода» Сергієм Андрушком.

«Я пана Андрушка бачив багато разів. Він журналіст, мені здається, він веде себе не зовсім коректно. По-перше, так чоловік не повинен вести себе по відношенню до жінки або до дівчини. Я внутрішньо прощав йому його поведінка по відношенню до мене. Якщо б я не був президентом, я б йому відповів по-іншому. Він здоровий хлопець, він нападає», — заявив президент під час прес-марафону.

Водночас, глава держави визнав, що поведінка Мендель була некоректною.

«Я вважаю, що він вів себе неетічно. У момент, коли він не вперше, я кажу як людина, поводився некоректно, Юля як прес-секретар, не мала так реагувати, але емоційно… виснаженість, вже була емоційна виснаженість, вона теж людина… Дівчинку, в цьому випадку, буду захищати», — додав Зеленський.