Зеленський про «формулі Штайнмайера»: Комунікаційно наші хлопці програли

За словами президента України Володимира Зеленського, помилка його команди – в недостатній комунікації з приводу «формули Штайнмайера», але в інших кроків, спрямованих на захист інтересів держави, ніяких помилок не було.

Команда президента України Володимира Зеленського «недококоммуницировала» з товариством з приводу «формули Штайнмайера», заявив глава Української держави на прес-марафоні 10 жовтня.

«Формула Штайнмайера» – це ключик, і це йде в одному кейсі, обговорюваний на вулицях. Тому що комунікаційно, я вважаю, наші хлопці програли. Ми дійсно недокоммуницировали з людьми, і це правда, і це помилка. Але в наших кроках інших, захищають інтереси України, жодної помилки не було», – заявив Зеленський.

1 жовтня члени тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України і представники окремих районів Донецької та Луганської областей дали письмову згоду на затвердження тексту «формули Штайнмайера», якою передбачається порядок вступу в силу декількох пунктів Мінських угод з приводу місцевих виборів в ОРДЛО.

У листі на ім’я спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдика, яке підписав представник України в тристоронньої контактної групи Леонід Кучма, говориться, що Україна приймає текст формулювання імплементації «формули Штайнмайера» в українське законодавство, поширений і погоджений дипломатичними радниками голів держав та урядів України, ФРН, Франції та РФ 11 вересня.

Як заявив президент України, положення «формули Штайнмайера» полягають у тому, що закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей почне діяти за умови проведення в цих районах місцевих виборів відповідно до законодавства України і після публікації звіту ОБСЄ щодо виборів відповідно до стандартів організації.

«Ніяких виборів під дулами кулеметів не буде і не може бути», – підкреслював Зеленський. Він зазначав, що усунуто останню перешкоду на шляху проведення саміту «Нормандської четвірки».

Дата цієї зустрічі досі не узгоджена.